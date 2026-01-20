マンチェスター・シティでプレイするイングランド代表DFジョン・ストーンズには多くのクラブから熱視線が送られているようだ。現在31歳のストーンズは2016年夏にエヴァートンからシティに加入し、これまで公式戦通算290試合に出場。ペップ・グアルディオラ監督の下で黄金時代を築いたシティで数々のタイトル獲得に貢献してきた1人だ。そんなストーンズの現行契約は今シーズン限りとなっており、去就が注目されている。出場時のパフ