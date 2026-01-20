LVMH Watch Week 2026において、ティファニーは、新作ウォッチを通じてその時計製作の現在地を明確に示します。発表の場では、最新作とともにザ ティファニー アーカイブに所蔵される希少な時計や歴史的資料が並び、175年以上にわたる時計製作の伝統が、過去の遺産としてではなく「現在進行形の物語」として提示されています。今回の発表は、「ウォッチメイキング レガシー」「ジェムストーン セッティングの芸術性」「デザインの