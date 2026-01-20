山形県米沢市で男性が刃物で切りつけられました。犯人は逃走中だということです。 【画像】事件現場 きょう午後0時45分ごろ、米沢市本町一丁目で、30代の男性が車で帰宅し車から降りたところ、突然後ろから近づいてきた人物にカッターナイフのようなもので首などを切りつけられました。 その後切りつけた人物は走って南の方角に逃走したということです。 逃げた人物は、性別は不明ですが、身長が170センチメートル