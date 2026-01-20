プロ野球の１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで開かれ、ソフトバンク・小久保裕紀監督が日本ハム・新庄剛志監督との間で“舌戦”があったことを明かした。２人は同学年で気心も知れた仲。激しく優勝を争った昨季は、互いのチームを意識した発言でパ・リーグの盛り上げに努めてきた。年が明けてからも、新庄監督は７日のスタッフ会議に出席した際に「僕の中での打倒は小久保裕紀なので。そこに断トツで差をつけて勝つ考え