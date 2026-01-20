プロ野球の１２球団監督会議が２０日、都内のホテルで開催された。今季から導入予定のクライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式に変更については、追加アドバンテージの方向性を確認。詳細な内容については２１日の日本プロ野球選手会との事務折衝を経ていないため、この日は明らかにされなかった。座長を務めたソフトバンクの小久保裕紀監督は「選手会でしっかり話を通してみんなの了承を得た上での発表になるので、個人的な