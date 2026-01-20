ファッション界に君臨した伝説的デザイナー、ヴァレンティノ氏が93歳で死去した/Evan Agostini/Invision/AP via CNN Newsource（CNN）イタリア・ファッション界の伝説的デザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が死去した。93歳だった。同氏が設立した財団が明らかにした。同氏の手掛けたエレガントなイブニングドレスは数十年にわたり、世界で最も華やかな部類の女性たちに愛されてきた。インスタグラムに投稿された声明によ