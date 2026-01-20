九州電力玄海原発3、4号機の周辺住民らが、地震や噴火により事故が起きる危険性があるとして、九電に運転差し止めを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は20日、請求を退けた一審佐賀地裁判決を支持し、住民らの控訴を棄却した。