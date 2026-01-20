一力遼五冠囲碁の日本棋院と関西棋院は20日、2025年の賞金・対局料ランキングを発表し、一力遼五冠（28）＝棋聖・名人・王座・天元・本因坊＝が1億2543万円で、3年連続3度目のトップとなった。2位は芝野虎丸十段（26）の4888万円で、3位は井山裕太碁聖（36）の4383万円。女性のトップは上野愛咲美女流名人（24）の4109万円で、全体4位に入った。上野女流名人の妹、上野梨紗女流棋聖（19）は2831万円で姉に続く5位。一力五