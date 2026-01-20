高市首相が衆院の解散を表明し、衆院選の日程を「２７日公示、２月８日投開票」とする方針を明らかにしたことを受け、青森県内の選挙管理委員会は準備を急いでいる。積雪でポスター掲示板の設置が思うように進められないことや、投票用紙や選挙公報といった印刷物の発注・発送に時間の余裕がないことなど、異例の短期決戦には困難が立ちはだかる。「場所は決まっているが、どうしても無理な場合は設置場所を移動するか、設置を