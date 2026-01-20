ネットフリックスはメーガン妃のライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メーガン」の第３シーズンを制作しないと複数の関係者が証言した。米芸能サイト「ページ・シックス」が１９日、報じた。「シリーズとして復活することはありません。ホリデースペシャルの話は出ていますが、まだ何も決まっていません」と関係者の１人は語っており、番組のプロジェクトは更新されないという情報筋によると、メーガン妃は今後、自身のブランド