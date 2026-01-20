お笑い芸人の三浦マイルドが２０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。７万円分のライブチケットを紛失してしまったことを明かした。三浦は「７０，０００円分のライブチケットを紛失しました。見つからなきゃ弁償です」と嘆いている。どうやら７万円分の自身のライブのチケットを失くしてしまった…ということらしいが、その原因として「仏罰があたったのかもしれません」と自虐気味につづっている。三浦は１９日に公明党に対す