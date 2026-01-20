米俳優マット・デイモンが「人々がスマホをいじりながら映画を見るから」として、ネットフリックスが映画内で俳優に同じセリフを繰り返すよう求めていると主張している。米ＦＯＸニュースが１９日、報じた。マット・デイモンとベン・アフレックは先日に配信されたポッドキャスト「ジョー・ローガン・エクスペリエンス」に出演し、同日ネットフリックスで公開された新作映画「Ｒｉｐ／リップ」の宣伝を行った。デイモンは、ネ