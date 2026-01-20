北朝鮮の金正恩総書記が、工場の竣工式の現場で内閣幹部らの保身を厳しく叱責し、事業を担当していた内閣副総理を解任した。朝鮮中央通信は20日、咸鏡南道・咸興市にある竜城機械連合企業所の第1段階改建・現代化対象の竣工式が前日に開催され、金正恩氏が演説を行ったと報じた。金正恩氏は演説で、「この事業は最初の工程からつまずいた」としたうえで、「竜城機械連合企業所の第1段階現代化過程は、純然たる無責任で粗雑かつ無能