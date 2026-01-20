丸亀警察署 2025年12月、香川県丸亀市の住宅に酒に酔った状態で侵入し、就寝中の女性にわいせつな行為をしたとして、丸亀市の無職の男（28）が住居侵入と不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によると、男は2025年12月23日午前2時ごろ、酒に酔った状態で無施錠だった丸亀市の同級生宅に侵入し、就寝中の同級生の母親（60代）の下半身や胸を触るなどした疑いが持たれています。 警察の調べに対し男は「酒に酔って