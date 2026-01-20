松下奈緒が主演するドラマ「夫に間違いありません」（カンテレ・フジテレビ系）の第3話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）本作は、主人公・朝比聖子（松下）が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に、死んだはずの夫が帰還するところから始まるヒューマンサスペンス。一樹（安田顕）の生存を知った瑠美子（白宮みずほ）を口止めするため、500万円を手に自ら瑠美子のもとへ向かう聖子。一樹をなれな