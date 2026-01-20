【新華社北京1月20日】大寒（だいかん）は二十四節気の最後にあたり、1年で最も寒さが厳しい時期とされる。土は堅く凍り、川や池には厚い氷が張り、自然は一見、静寂に包まれているように見える。しかしその内側では、わずかな変化が始まっている。母鶏はわずかな陽気の兆しを感じて卵を産み始め、タカやハヤブサは鋭いまなざしで空を舞う。水辺は氷に閉ざされながらも、その下では春への力が静かに蓄えられている。大寒とは