2戦目は翌04年1月17日、新馬戦と同じ中山競馬場。ダート1800メートルの未勝利戦で初勝利を挙げた。菊沢隆徳（現調教師）を背に、2着フサイチバルドルに9馬身差の圧勝だった。「育成時代から何とか皐月賞を…と期待も高かった馬。（冬場で）芝の番組が少なかったこともあり、とりあえずは1勝しないと次につながらないので、ダートで確勝を期したんです」3戦目の500万下（4着）では苦杯を喫したが、スプリングS3着で皐月賞優先