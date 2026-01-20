近鉄、中日など3球団でプレーした金村義明氏（62）が1月19日放送のMBSラジオ「金村義明のええかげんにせえ〜！」に出演。3月に開催されるWBCに出場する日本代表の残りメンバー11人の候補を挙げた。メジャー組の大挙選出で史上最も豪華なメンバーが揃う。金村氏は「井端監督はうれしかっただろうね。大谷選手が（出場を）発表してくれたおかげで、みんな俺も俺もってなるから。大谷選手が“シーズンのために今回は…”ってな