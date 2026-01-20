現役時代に皐月賞、天皇賞・秋などG15勝、種牡馬としても数多くの名馬を輩出したダイワメジャー（牡、父サンデーサイレンス）が1月20日早朝、けい養先の社台スタリオンステーション（北海道安平町）で息を引き取りました。25歳。ダイワメジャーの功績を称え、万哲こと小田哲也記者が記した2018年秋に記したダイワメジャー特集「復刻版スポニチアーカイブス」を再掲載します。ノドの疾患を手術で克服し、G1タイトルを積み上げた