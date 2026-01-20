現役引退の記者会見で笑顔を見せる元幕内の大奄美＝20日、両国国技館大相撲初場所6日目の16日に現役引退を発表した元幕内大奄美（33）＝本名坂元元規、鹿児島県出身、追手風部屋＝が20日、東京・両国国技館で記者会見し「悔いはない。精いっぱい頑張ったと思っている」と心境を述べた。日本相撲協会に残らず、今後は飲食業に携わりたいという。断髪式の日程は未定。大奄美は鹿児島商高―日大から日大職員となり、2015年に実業