1月19日、衆議院解散総選挙に向けた自らの決意を国民に伝えた、高市早苗首相。高市早苗首相：なぜ今なのか、高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか。今、主権者たる国民の皆さまに決めていただく。私自身も、内閣総理大臣としての進退をかけます。高市早苗に国家経営を託していただけるのか。国民の皆さまに直接ご判断をいただきたい。私は今回の選挙、自分たちで未来をつくる選挙と名付けました。解散を決意するに至った理由に