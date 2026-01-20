プロ野球・巨人の坂本勇人選手が20日、沖縄で行われている自主トレキャンプを公開しました。今年から参加している石塚裕惺選手について「将来のジャイアンツのスーパースターになってほしい」などと期待を込めました。キャッチボールの相手はもちろん石塚選手。石塚選手によりますと、1球1球丁寧に教えてくれるそうで、自主トレキャンプ初日に坂本選手から声をかけて、組むことになったということです。ノックでは石塚選手の捕球を