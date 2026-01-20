書画用品、香の老舗店「鳩居堂（きゅうきょどう）」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】店員からアドバイスされて購入したのは…きっかけになったのはちぇしゃさん（@nyan_to_tea）の「義両親に初めて手紙を書く時、夫に『便箋は鳩居堂で』と言われ 当時『？？まぁ郷に入れば郷に従うか……？』と初めて利用した。 今日お店へ行き、便箋を見繕って店員さんに声をかけ 目上の方に・今月・この様な意図で出したいが、どれが相