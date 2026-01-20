Image: 小宁子 XNZ / YouTube 全ゲーマーが欲しい3 in 1ゲーム機爆誕。家庭用ゲーム機の主流は任天堂の「Nintendo Switch 2」とSONY（ソニー）の「PS5」、そしてMicrosoft（マイクロソフト）の「Xbox」ですよね。でも、それぞれ規格が違うため、自分が持っていないゲーム機用に遊びたいタイトルが発売されれば、諦めないといけないのは悲しいモンです。さすがに3社が共通規格というワ