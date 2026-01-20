きょう午後、山形県米沢市本町一丁目で３０代の男性が車で帰宅したところ、突然背後からカッターナイフのようなもので首などを切りつけられたということです。 犯人は走ってその場から逃げたということです。 ＜犯人の特徴＞ ・男女不明・身長およそ１７０センチメートル・小太り・黒色系コート・黒色系フードあり・黒色系ズボン・白色マスク着用・カッターナイフのようなもの所持 切りつけられ