◆12球団監督会議（20日、東京都）プロ野球の12球団監督会議が20日、東京都内で開かれた。昨季から2軍で試験的に導入されたタイブレーク制についても議論された。座長を務めたソフトバンクの小久保裕紀監督は「昨年、2軍監督を務めた稲葉監督（日本ハム）、高監督（広島）、池山監督（ヤクルト）に実際に運用してどうだったかとご意見をうかがった。おおむね勝敗の決着がつくのがいいのと、時短対策に非常に効果がある。一方