きょう昼過ぎ、山形県米沢市で男性が男にカッターナイフのようなもので切りつけられる事件がありました。犯人は現在も逃走しており、警察が行方を追っています。 【画像】事件現場 警察によりますと、事件があったのは米沢市本町一丁目の住宅街です。 きょう午後0時45分ごろ、30代の男性が車で帰宅し車から降りたところ、突然背後から近づいてきた人物に、カッターナイフのようなもので首などを切りつけられました