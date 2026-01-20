札幌・豊平警察署は2026年1月19日、札幌市豊平区の無職の男（89）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は19日午後9時50分ごろ自宅で、同居する娘（58）の顔を殴った疑いが持たれています。娘から「口論になり殴られた」と警察に通報があり、男は駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されました。娘にけがはありません。警察によりますと、男は娘から十数万円を借りていて、娘から返金を求められたということです。調べに対し男は「