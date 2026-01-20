タレントでモデルのpeco（30）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ひとりで東京ディズニーランドを訪れたことを明かした。pecoは「ついに、ひとりディズニーデビューしました」と報告し、パークででグルメやアトラクション、パレードなどを楽しんだ様子をリール動画で公開。さらに、「この土日は息子が大阪の実家にあそびに行ってたから、土曜日に山梨県にお仕事行って東京戻ってきて、思い立ってそのまま行っちゃっ