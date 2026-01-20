九州電力玄海原発3、4号機の周辺住民らが、地震や噴火により事故が起きる危険性があるとして、国の設置許可取り消しを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁は20日、一審佐賀地裁判決に続き原告敗訴の判決を言い渡した。