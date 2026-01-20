高市首相は１９日の記者会見で、２３日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散すると表明した。総選挙の日程は「２７日公示―２月８日投開票」。解散から投開票まで１６日間と、戦後最短となる。石破前首相のもとで行われた２０２４年前回選は１８日間、岸田政権下で行われた２１年前々回選は１７日間と、３回連続で２０日間未満の「短期決戦」となる。憲法は解散から４０日以内に総選挙を行うと定めている。選挙運動期間は公職選挙