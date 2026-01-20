２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪の日本代表候補に選出されたスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）に対し、ファンからエールが相次いでいる。全日本スキー連盟は２０日、ミラノ・コルティナ五輪に臨む日本代表候補選手を発表。前回の北京五輪王者・平野は直近の大会で負傷したが、無事に名を連ねた。Ｗ杯第５戦（１７日、スイス・ラークス）の男子決勝では１回目の途中に転倒。トリック