【都市伝説解体・センター試験】 東京試験 会期：3月15日～3月22日 大阪試験会期：3月27日～4月5日 チケット代：平日 5,500円/土日 6,600円 第四境界は、日常侵蝕型イベント「都市伝説解体・センター試験」を3月15日より東京と大阪で順次開催する。 「都市伝説解体・センター試験」は、アドベンチャーゲーム「都市伝