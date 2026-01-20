ノルディックスキー・ジャンプ女子で２０１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）に吉報が舞い込んだ。全日本スキー連盟は２０日、２月６日に開幕するミラノ・コルティナ五輪に臨む日本代表候補選手を発表。ジャンプ女子は高梨、伊藤有希（土屋ホーム）、丸山希（北野建設）、勢藤優花（オカモトグループ）の４選手が名を連ねた。高梨は前回の北京五輪混合団体で、スーツの規定違反により失格。日本は４位に終わり、一時