日本ハムの新庄剛志監督（５３）が２０日、都内で行われた１２球団監督会議で、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式の変更について、持論を語った。「それは秘密。内緒」と前置きしながら「僕は別に今までのルールでいいんじゃないかなと思いますけど。差を離されなかったらいいわけです」と話した。昨季は首位・ソフトバンクと４・５差の２位に終わり、ＣＳ最終ステージでは３勝４敗で惜しくも日本シリーズ進出はなら