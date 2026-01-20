マイナビは1月20日、お買い物アプリ「カウシェ」を運営するカウシェと協業し、「マイナビ農業」が全国の農家から仕入れた規格外野菜をアプリ内機能「カウシェファーム」を通じて提供する取り組みを開始した。「マイナビ農業」×「カウシェファーム」日本で毎年数百万トン規模の食品ロスが発生している要因の1つとして、味や栄養に問題がないにもかかわらず、見た目や大きさが基準に合わない野菜・果物の「規格外品」が廃棄されるケ