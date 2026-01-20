社会人野球の名門・ＥＮＥＯＳは１９日、最速１５０キロ左腕・阿部雄大投手（２５）が台湾プロ野球・富邦ガーディアンズに入団が決まったことを発表した。阿部は金足農・吉田輝星や大阪桐蔭の根尾昂らと同世代で、山形・酒田南では甲子園出場経験なし。ＥＮＥＯＳ入社後はスプリットとのコンビネーションで三振を量産。左の即戦力として昨秋ドラフトでは複数球団から調査書が届きながらも、指名はなかった。阿部は下記のコメ