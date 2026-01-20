山形・蔵王の「蔵王温泉観光協会」公式X が2026年1月14日、「時々、雪の中にゴミが埋められています」などと、冬季のゴミ問題について注意喚起した。協会側に詳しい話を聞いた。除雪機がゴミも飛ばしてしまうリスク蔵王温泉観光協会の公式Xは14日、雪の中に横向きでめり込んだコーヒー缶の写真を公開しながら、下記のように注意喚起をした。「時々、雪の中にゴミが埋められています。残念ながらゴミは溶けないので、春になると地面