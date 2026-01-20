国民民主党岡山県連幹事会岡山・中区19日夜 1月27日公示、2月8日投開票の衆議院選挙で国民民主党岡山県連が岡山1区と4区に新人候補を擁立する方針を発表しました。 19日夜、岡山市で幹事会を開いて決定しました。 岡山1区は、坂出市出身で岡山市の病院に勤務する精神科医の原紘志さん（44）。 岡山4区は、坂出市出身の理学療法士で岡山県連の政策・広報委員長の三宅沙侑美さん（35）です。 国民民主党岡