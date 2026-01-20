BLACKPINK グローバルガールズグループ・BLACKPINKが、1月16日から18日の3日間、ワールドツアーの日本公演として「BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO」と題し東京ドーム公演を開催し、計16万5000人を動員。今回の東京ドーム公演は、2019年と2023年に続く3回目の同会場公演となり、開催発表と同時に全席が即完売するなど、人気を証明した。【写真】BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYOの模様また東京