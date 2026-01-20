アジア株市場はトランプ「TACO」と見るNATOの米国離れは中国にポジティブ 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 26537.51（-26.39-0.10%） 中国上海総合指数 4101.63（-12.38-0.30%） 台湾加権指数 31700.70（+61.41+0.19%） 韓国総合株価指数 4919.82（+15.16+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8813.70（-60.81-0.69%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82978.50（-267.68-0.32%） アジ