ユーロドル1.1670台、ドルインデックス下落、ドル円はしっかり=東京為替 ユーロドルはドル円を除いてのドル全面安を受けて1.1673まで上昇。ドルインデックスの下げも目立っている。ドル円は158円00銭台としっかり。 日本とアメリカともに株安、債券安（利回り上昇）、通貨安のトリプル安。 EURUSD1.1667