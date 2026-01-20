記者会見する経団連の経営労働政策特別委員会の長沢仁志委員長＝20日午後、東京都千代田区経団連は20日、2026年春闘の経営側指針「経営労働政策特別委員会報告（経労委報告）」を発表した。基本給を底上げするベースアップ（ベア）の検討を「賃金交渉の標準」と位置付け、ベアを前提とした労使協議を要請。物価高への対応として、物価変動を考慮した実質賃金の安定的なプラス化が求められていると訴えた。経労委の長沢仁志委員長