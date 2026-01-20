「高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか」。総理は「国民に決めていただく」として通常国会の冒頭で衆議院を解散すると表明しました。総選挙は来月8日、「真冬の短期決戦」ですが与野党がこぞって掲げるのが「消費減税」です。“選挙目当て”“財源無視”の「減税合戦」にならないのでしょうか？【画像で見る】各党の消費税に関する立場「進退をかける」総理の解散表明野党の反応は高市総理は、厳しい表情で会見に臨みました