【第21-1話】 1月20日 公開 クライマックスネクロマンス 【拡大画像へ】 少年画報社は、水上悟志氏（ネーム原作）と瀬戸一里氏（作画）によるマンガ「クライマックスネクロマンス」第21話-1をCOMIC Y-OURSにて公開した。 本作は全ての死霊術師を根絶するため戦い続けている亡国の”女装王子”・アズライラと、彼に付き従う黒騎士・レイスが最終決戦に望んだ際、女神の眷属「マレビト