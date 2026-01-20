【第7話】 1月20日公開 【拡大画像へ】 少年画報社は1月20日、内藤泰弘氏によるマンガ「トライガン・マキシマム」第7話を「COMIC Y-OURS」にて公開した。 本作は「ヤングキングアワーズ」にて連載されていたアクションマンガ。「COMIC Y-OURS」にて復刻連載が行なわれており、伝説のガンマン・ヴァッシュ・ザ・スタンピードの活躍が描かれる。 第7話では、レガート