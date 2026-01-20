21日から22日にかけて大雪のおそれが出ていますが、県内では今シーズン、除雪中などの事故による死傷者が20日現在で37人に上っています。県が20日に発表した「雪による被害状況」によりますと、37人の内訳は5人が死亡、32人が重軽傷です。このうち1月に入ってからの雪下ろしや除雪作業中の事故で3人が死亡、10人が重傷となっています。雪下ろし中に屋根から落下して負傷や、除雪機に手を巻き込まれケガするなどの事故が相次