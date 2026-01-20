【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NHKの音楽番組『The Covers』が、総合テレビで届けるスペシャル。2026年2本目の「カバーズ・スペシャル」は、1月21日にデビュー40周年を迎える徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）を迎え、「80年代を彩る歌姫」の名曲を特集する。 ■中森明菜、薬師丸ひろ子、中山美穂、テレサ・テンの名曲を、MAZZELよりKAIRYU、星屑スキャットも歌い継ぐ！