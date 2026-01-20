大学野球監督会が２０日、横浜市内のホテルで行われ、侍ジャパン大学日本代表の監督を務める関西国際大・鈴木英之監督（５８）、コーチを務める杏林大・溝口智成監督（５８）、法大・大島公一監督（５８）、筑波大・川村卓監督（５５）が決意を新たにした。鈴木監督は「どれほど大変な事かはわかっているつもり。４人で力を合わせて、台湾とアメリカに行くと思うので、日本代表として戦って参りたい」と強い覚悟を口にした。コ