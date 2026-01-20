楽天の三木肇監督（４８）が２０日、監督会議に出席。ＦＡで巨人への移籍が決まった則本にエールを送った。「このチームを引っ張ってきた１人の選手でもありますし、野球人として、チームは違いますけども、一緒に共に戦った仲間としては、チーム変われど心から応援と活躍を期待してるのは間違いないので」と率直な心境を語った。「ジャイアンツで彼らしいプレー、投球というのをまた力出してね、野球界の発展というか、野球